Вечер поэзии «Этот мир для меня предназначен» состоится 30 января в Пскове

09:46, 25 января 2018, ПАИ

30 января в 17:00 в Пскове в Библиотеке-Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева (Юбилейная, дом 87-а) состоится вечер лирической поэзии «Этот мир для меня предназначен» с Александром Себежанином и Витой Пшеничной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Александр Себежанин - член Союза писателей России, участник более 30 сборников стихов, изданных в разных городах России и за рубежом, автор трех авторских сборников стихов: «Так бывает, и нет в том чуда» (2003), «Нежность сердца» (2011) и « В каждом с_LOVE» (2015), номинант и финалист многочисленных литературных российских премий, лауреат второго ежегодного Международного конкурса лирико-патриотической поэзии имени И. Григорьева «Ничего душе не надо, кроме родины и неба» (2015), лауреат международного поэтического конкурса в Польше «Мир без войн, нацизма и насилия» (2017), занял Второеместо в международном конкурсе «Цветочные игры Бёрна» во Франции (2017).

Вита Пшеничная - член Союза писателей России, автор книг: «Впервые так…», «Солёная палитра», «В этой жизни…», «То, что внутри», «Ничего задарма!», участник сборников: «Литературная Россия», «День и Ночь», «Ковчег», «Дальний Восток», «Санкт-Петербург-Интеллигент», «Слово», «45-я параллель» (Россия), «Русский Базар», «Континент» (США), «Экспресс-Европа», «Эдита» (Германия), «Путник» (Украина), «Ракурс», «Настоящее время» (Латвия), «MyWayOk» (Греция), «Германия плюс», «Контакт» (Греция), «Зарубежные задворки», «Новый Ренессанс» (Германия), «Венский Литератор» (Австрия) и других печатных и Интернет-изданий в России и за рубежом, лауреат и финалист Международных (Австрия, Германия, Польша, соответственно – «Литературная Вена», «Русский Stil», «Мир без войн, насилия и нацизма») и Всероссийских («Живое Слово», «Рождественская звезда»), «Доброе небо» (Россия) и других, в том числе интернет-конкурсов.

Как рассказали организаторы, во время вечера псковские поэты расскажут о себе, прочитают свои стихотворения и исполнят песни.