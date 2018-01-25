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Общество

100 тысяч подписчиков собрал Пенсионный фонд в одной из соцсетей

100 тысяч человек вступили в официальную группу Пенсионного фонда России в социальной сети «ВКонтакте». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР. 

«Группа ПФР на протяжении нескольких лет успешно взаимодействует со своими подписчиками и выступает активным каналом распространения информации о пенсиях и соцвыплатах в данной социальной сети, - рассказали в пресс-службе. - Сообщения о важных событиях пенсионной системы, актуальные и полезные разъяснительные материалы ежедневно публикуются в группе в привычном для пользователей «ВКонтакте» формате. Сообщество ПФР предусматривает возможность обращаться к специалистам фонда и получать разъяснения по интересующим вопросам».

Также страницы Пенсионного фонда доступны в соцсетях «Одноклассники» и Facebook, на сервисе микроблогов Twitter. Подписчиками ПФР на этих ресурсах сегодня являются более 85 тысяч человек. Фонд также ведет Youtube-канал, где выкладывает разъяснительные видеоролики.

Консультировать граждан через социальные сети специалисты ПФР смогут только по общим вопросам, информацию о персональных данных – состоянии индивидуального лицевого счета, трудовом стаже, отчисляемых работодателем страховых взносах и количестве пенсионных баллов псковичи могут узнать через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

Кроме того, с прошлого года россиянам также доступно мобильное приложение ПФР для платформ iOS и Android, через которое можно в электронном формате взаимодействовать с Пенсионным фондом по многим вопросам и получать госуслуги, не обращаясь лично в клиентскую службу. Приложение ПФР скачали уже более 300 тысяч человек.

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