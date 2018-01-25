13 раз на ликвидацию последствий ДТП выезжали псковские сотрудники МЧС за неделю

11:18, 25 января 2018, ПАИ

С 18 по 24 января пожарные и спасательные подразделения Псковской области 13 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло два человека и 10 пострадали. В двух случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За указанный период был деблокирован один пострадавший. Доврачебная помощь травмированным гражданам не оказывалась. Два раза осуществлялась стабилизация транспортного средства.

При каждом реагировании спасатели проводят сбор данных и уточняют информацию.