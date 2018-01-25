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Четырёх воров установили псковские полицейские

В Псковской области сотрудники полиции установили граждан, подозреваемых в совершении краж в ряде районов области.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, 19 января в Опочке 31-летний местный житель украл ноутбук из дома по Пролетарскому переулку, проникнув туда через проем в кровле крыши. Ведется проверка.

От дома в деревне Ромашки Пушкиногорского района были похищены три аккумулятора, автомобильный двигатель и другое имущество. В этой краже подозреваются 46-летний мужчина и 50-летняя безработная гражданка. Часть похищенного изъята.

В Псковском районе безработный, ранее судимый 30-летний мужчина, взломав входную дверь, украл  из дачного дома в деревне Виделебье электрогазонокосилку, насос, поливочные шланги и удлинители. Причиненный ущерб  устанавливается. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

А в Дно в автомобиле «Рено», припаркованном у дома по улице Заводской, было разбито заднее стекло и совершена кража автомагнитолы и двух акустических колонок. В этом преступлении подозревается неработающий 16-летний местный житель. Проводится проверка.

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