ПсковГУ: Опора будущего (ИНФОГРАФИКА)
25 января в России традиционно отмечается День студента. Псковское агентство информации к этой дате подготовило инфографику, посвященную Псковскому государственному университету (ПсковГУ) – крупнейшему учебному заведению нашего региона, в 2017 году вошедшему в число опорных вузов России. Что сегодня представляет собой ПсковГУ? Какие цели включает в себя «дорожная карта» университета? Ответы на эти и другие вопросы – на ПАИ.
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