Четыре свалки обнаружены в лесах Печорского, Псковского и Пушкиногорского районов

11:20, 25 января 2018, ПАИ

В лесах на территории Печорского, Псковского и Пушкиногорского районов обнаружены четыре несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов. Как сообщили Псковскому агентству информации в псковской природоохранной межрайонной прокуратуре, участки находятся в собственности Российской Федерации на территории КУ «Печорское лесничество», КУ «Псковское лесничество», КУ «Пушкиногорское лесничество».

«Участки в аренду не предоставлены, виновные в образовании свалок лица не установлены», - уточнили в прокуратуре. Там также добавили, что вопросы организации использования, защиты и охраны лесов отнесены к компетенции Госкомитета по природопользованию и охране окружающей среды.

Псковский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с исковыми требованиями о понуждении комитета организовать работы по ликвидации выявленных несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на землях лесного фонда. Псковский городской суд пришел к выводу об обоснованности исков природоохранного прокурора и удовлетворил их.

Судебные акты вступили в законную силу, их исполнение находится на контроле в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре.