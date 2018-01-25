Победу одержал псковский спортсмен на Первенстве России по прыжкам в длину

10:27, 25 января 2018, ПАИ

Шестнадцатилетний легкоатлет Евгений Караваев из Пскова одержал победу на Первенстве России по прыжкам в длину в помещении среди юношей и девушек. Соревнования стартовали в Новочебоксарске Чувашской Республики 24 января, завершаться они 26 января, сообщила Псковскому агентству информации наставник и тренер спортсмена Вера Яковлева.

Воспитанник псковской детско-юношеской спортивной школы «Надежда» установил свой личный рекорд по прыжкам в длину – 7,16 метров, улучшив свой результат летнего периода – 7,10 метров.

В прошлом году Евгений Караваев получил звание «Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике» по итогам выступления на чемпионате в Санкт-Петербурге.