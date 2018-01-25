10 тысяч евро выделила благотворительная организация в помощь псковским детям-сиротам

12:24, 25 января 2018, ПАИ

Благотворительная организация Kindergarten in Vienna (KIWI) выделила для подопечных четырех школ-интернатов в Опочке и Красногородске 10 тысяч евро. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Российского детского фонда.

Давний партнёр Псковского детского фонда, австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» реализовала благотворительные проекты в этих школах-интернатах. Благодаря финансовой поддержке воспитанников школ-интернатов удалось обеспечить предметами, необходимыми в школьной жизни – материалами для творчества, уроков шитья и столярного дела, школьными учебниками, а также многими другими принадлежностями для повседневной жизни, в том числе медикаментами.

Благотворительную помощь получили в общей сложности почти 400 подопечных Красногородской коррекционной школы-интерната, Красногородской школы-интерната «Агрошкола», Опочецкой коррекционной школы-интерната и Опочецкой школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке. В этих учреждениях обучаются и проживают дети с нарушениями в развитии, а также сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Теперь, благодаря закупленным для них тканям и пиломатериалам, ребята могут заниматься шитьём и столярным делом. По словам сотрудников Фонда, эти занятия дают ребятам не только возможность развиваться мышление, воображение и моторику, но и учат их некоторым навыками, полезным для приобретения профессии в будущем. «Особенно порадовались ребята материалам для рукоделия – бисеру, наборам для вышивания, фоторамкам, цветной бумаге – с помощью которых они смогут заниматься творчеством и мастерить поделки на уроках технологии. Кроме того, теперь подопечные школ-интернатов смогут с удовольствием осваивать школьную программу, занимаясь по новым учебникам», - добавили в Фонде.

Президент благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер этой осенью посетила школы-интернаты в Опочке и Красногородске и узнала о наиболее острых потребностях их подопечных. Впоследствии Паскаль Вайер связалась с партнёрами из организации KIWI, которые и выделили благотворительную помощь на удовлетворение нужд детей Псковской области.

Kindergarten in Vienna (KIWI) – организация, в которую входят 85 детских садов Австрии. Помимо реализации благотворительных проектов для школ-интернатов, каждый из детских садов, входящих в KIWI, поддерживает одного ребёнка, воспитывающегося в интернатном учреждении Псковской области, посылая подарки на Рождество, день рождения и Пасху, а также отправляя письма, написанные детьми из детского сада.

«От лица своих подопечных, Псковский детский фонд благодарит организацию KIWI, а также благотворительную ассоциацию «Маленькие сердца» и лично её президента Паскаль Вайер за помощь, которая сделает жизнь и обучение ребят из интернатных учреждений комфортнее и радостнее, а также подарит им веру в светлое будущее», - отметили в Фонде.