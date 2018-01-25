2
21:24
Победителем конкурса «Сытый студент» стала команда Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса
20:19
Квитанции на оплату взносов за капремонт жилья псковичам будут доставляться регулярно
17:38
Определён подрядчик, который займётся реконструкцией студенческого кампуса в Пскове
16:48
Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем российского студенчества
16:29
В сердце навсегда
15:04
Спецпоказ картины «Карп отмороженный» с участием авторов пройдет 30 января в Пскове
14:50
Врио губернатора: ПсковГУ должен стать главной кадровой, научной, экспертной площадкой региона
Еще новости
  • Коротко
Общество

10 тысяч евро выделила благотворительная организация в помощь псковским детям-сиротам

Благотворительная организация Kindergarten in Vienna (KIWI) выделила для подопечных четырех школ-интернатов в Опочке и Красногородске 10 тысяч евро. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Российского детского фонда.

Давний партнёр Псковского детского фонда, австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» реализовала благотворительные проекты в этих школах-интернатах. Благодаря финансовой поддержке воспитанников школ-интернатов удалось обеспечить предметами, необходимыми в школьной жизни – материалами для творчества, уроков шитья и столярного дела, школьными учебниками, а также многими другими принадлежностями для повседневной жизни, в том числе медикаментами.

Благотворительную помощь получили в общей сложности почти 400 подопечных Красногородской коррекционной школы-интерната, Красногородской школы-интерната «Агрошкола», Опочецкой коррекционной школы-интерната и Опочецкой школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке. В этих учреждениях обучаются и проживают дети с нарушениями в развитии, а также сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Теперь, благодаря закупленным для них тканям и пиломатериалам, ребята могут заниматься шитьём и столярным делом. По словам сотрудников Фонда, эти занятия дают ребятам не только возможность развиваться мышление, воображение и моторику, но и учат их некоторым навыками, полезным для приобретения профессии в будущем. «Особенно порадовались ребята материалам для рукоделия – бисеру, наборам для вышивания, фоторамкам, цветной бумаге – с помощью которых они смогут заниматься творчеством и мастерить поделки на уроках технологии. Кроме того, теперь подопечные школ-интернатов смогут с удовольствием осваивать школьную программу, занимаясь по новым учебникам», - добавили в Фонде.

Президент благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер этой осенью посетила школы-интернаты в Опочке и Красногородске и узнала о наиболее острых потребностях их подопечных. Впоследствии Паскаль Вайер связалась с партнёрами из организации KIWI, которые и выделили благотворительную помощь на удовлетворение нужд детей Псковской области.

Kindergarten in Vienna (KIWI) – организация, в которую входят 85 детских садов Австрии. Помимо реализации благотворительных проектов для школ-интернатов, каждый из детских садов, входящих в KIWI, поддерживает одного ребёнка, воспитывающегося в интернатном учреждении Псковской области, посылая подарки на Рождество, день рождения и Пасху, а также отправляя письма, написанные детьми из детского сада.

«От лица своих подопечных, Псковский детский фонд благодарит организацию KIWI, а также благотворительную ассоциацию «Маленькие сердца» и лично её президента Паскаль Вайер за помощь, которая сделает жизнь и обучение ребят из интернатных учреждений комфортнее и радостнее, а также подарит им веру в светлое будущее», - отметили в Фонде.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

Победителем конкурса «Сытый студент» стала команда Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса
25 января 2018
Победителем конкурса «Сытый студент» стала команда Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса
Квитанции на оплату взносов за капремонт жилья псковичам будут доставляться регулярно
25 января 2018
Квитанции на оплату взносов за капремонт жилья псковичам будут доставляться регулярно
Определён подрядчик, который займётся реконструкцией студенческого кампуса в Пскове
25 января 2018
Определён подрядчик, который займётся реконструкцией студенческого кампуса в Пскове 2
Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем российского студенчества
25 января 2018
Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем российского студенчества 1
В сердце навсегда
25 января 2018
В сердце навсегда 1
Спецпоказ картины «Карп отмороженный» с участием авторов пройдет 30 января в Пскове
25 января 2018
Спецпоказ картины «Карп отмороженный» с участием авторов пройдет 30 января в Пскове
Врио губернатора: ПсковГУ должен стать главной кадровой, научной, экспертной площадкой региона
25 января 2018
Врио губернатора: ПсковГУ должен стать главной кадровой, научной, экспертной площадкой региона 2
Алексей Севастьянов: Районы, в которых будут построены полигоны ТБО, должны иметь преференции
25 января 2018
Алексей Севастьянов: Районы, в которых будут построены полигоны ТБО, должны иметь преференции 2

Идет загрузка...