Александр Котов пожелал псковским студентам отстаивать своё мнение и перенимать опыт старших

10:14, 25 января 2018, ПАИ

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и себя лично поздравил студенческое сообщество области и псковичей, обучающихся в других регионах, с Днём студента. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«День российского студенчества был учреждён указом президента России совсем недавно – в 2005 году, но история этого праздника уходит корнями вглубь веков и имеет давние традиции. Ваши родители и преподаватели, будучи студентами, наверняка, так же, как и вы сегодня, шумно и весело отмечали Татьянин день», - заявил Александр Котов.

Он отметил, что студенчество — прекрасное время, в которое учащиеся закладывают фундамент для дальнейшей профессиональной и личной жизни: «Вы познаёте мир, получаете знания, реализуете мечты, строите планы на будущее».

«В вас много смелости, амбиций, юношеского задора, интереса ко всему новому и передовому. Сохраняйте и развивайте в себе эти качества: энергия молодых нужна нашему региону и нашей стране», - обратился Александр Котов к студентам.

Он также пожелал студентам успехов, быть честными и порядочными людьми, отстаивать своё мнение и перенимать опыт старших. «Гордитесь своей великой Родиной и своими делами, давайте новые поводы для гордости за Россию!», - добавил спикер облсобрания.