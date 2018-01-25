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Общество

Четыре баннера с противопожарной агитацией установили в Полистовском заповеднике

В окрестностях Полистовского заповедника сотрудники установили четыре информационных стенда с противопожарной агитацией на основных путях, ведущих в сторону особо охраняемой природной территории. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

По словам специалистов, пожароопасный сезон, обычно, начинается после схода снега, что может случиться уже ранней весной, поэтому подготовка началась в Полистовском заповеднике заблаговременно. Первым этапом стало изготовление и установка 4 аншлагов, напоминающих о соблюдении правил пожарной безопасности на природе.

Кроме того, два информационных стенда установили в Бежаницком районе: неподалеку от деревни Цевло и в местности Пески, посещаемой рыбаками по пути на озеро Полисто. Еще два банера специалисты установили в Локнянском районе на дорогах, ведущих в сторону заповедника из деревни Гоголево.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону в начале весны в заповеднике пройдет проверка готовности противопожарного инвентаря, инструктаж по технике тушения природных пожаров для госинспекторов и ряд эколого-просветительских мероприятий для взрослых и детей.

«Администрация Полистовского заповедника рекомендует всем придерживаться простых правил пожарной безопасности вне зависимости от места и времени года: не выбрасывать окурки и другой мусор, не оставлять непотушенных костров и не поджигать сухую растительность», - отметили в заповеднике.

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