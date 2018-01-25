Судебные приставы взыскали долг с псковича за неосновательное обогащение

16:05, 25 января 2018, ПАИ

В отделе судебных приставов №1 города Пскова взыскали долг с псковича за неосновательное обогащение денежными средствами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ФССП России по Псковской области.

Основанием для взыскания долга в 387 тысяч рублей в пользу другого жителя региона явилось неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими деньгами.

В отношении должника были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, для установления его имущественного положения. По результатам полученных данных вынесены постановления об обращении взыскания на деньги должника в трех банках, установлены запреты на регистрационные действия в отношении транспортного средства и помещения, принадлежащих псковичу.

Чтобы не расстаться со своим имуществом, должник явился на приём к судебному приставу-исполнителю, где оплатил долг в полном объёме. Кроме того, он выплатил исполнительский сбор в размере 54 тысяч рублей и расходы по совершению исполнительных действия в размере 3,2 тысячи рублей

Деньги перечислены взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, уточнили в пресс-службе.