0
11:19
Коммунисты пожалуются в Минкульт на сериал НТВ, очерняющий Псковскую область
11:05
ПсковГУ: Опора будущего (ИНФОГРАФИКА)
10:32
Штормовое предупреждение объявлено в Псковской области
10:14
Александр Котов пожелал псковским студентам отстаивать своё мнение и перенимать опыт старших
22:36
Неустойчивый характер погоды ожидается в Псковской области в феврале
21:27
Михаил Ведерников возглавит рабочую группу по разработке схемы обращения с ТБО
20:24
Ряд поручений дал глава Пскова по итогам посещения округа № 5
Еще новости
Общество

Скончалась Народная артистка России Людмила Сенчина

Ушла из жизни Народная артистка России Людмила Сенчина. Она скончалась сегодня, 25 января, в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет, пишет «Интерфакс».

«Людмила Петровна скончалась сегодня утром, в 8:30 утра, в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь», - сообщил агентству продюсер артистки Владимир Андреев.

Людмила Сенчина - советская и российская певица и актриса. В 1966 году она поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища имени  Н. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. В 1970 году по окончании училища была приглашена в ленинградский Театр музыкальной комедии. Певица получила широкую известность, исполнив песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке».

В Санкт-Петербурге артистка ежегодно проводила праздничные концерты «Рождество в Северной Столице».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Коммунисты пожалуются в Минкульт на сериал НТВ, очерняющий Псковскую область
25 января 2018
Коммунисты пожалуются в Минкульт на сериал НТВ, очерняющий Псковскую область
ПсковГУ: Опора будущего (ИНФОГРАФИКА)
25 января 2018
ПсковГУ: Опора будущего (ИНФОГРАФИКА)
Штормовое предупреждение объявлено в Псковской области
25 января 2018
Штормовое предупреждение объявлено в Псковской области
Александр Котов пожелал псковским студентам отстаивать своё мнение и перенимать опыт старших
25 января 2018
Александр Котов пожелал псковским студентам отстаивать своё мнение и перенимать опыт старших
Неустойчивый характер погоды ожидается в Псковской области в феврале
24 января 2018
Неустойчивый характер погоды ожидается в Псковской области в феврале
Михаил Ведерников возглавит рабочую группу по разработке схемы обращения с ТБО
24 января 2018
Михаил Ведерников возглавит рабочую группу по разработке схемы обращения с ТБО 1
Ряд поручений дал глава Пскова по итогам посещения округа № 5
24 января 2018
Ряд поручений дал глава Пскова по итогам посещения округа № 5 1
Рост цен в 2017 году в Псковской области оказался самым низким с 1991-го
24 января 2018
Рост цен в 2017 году в Псковской области оказался самым низким с 1991-го 4

Идет загрузка...