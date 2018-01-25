Скончалась Народная артистка России Людмила Сенчина

10:50, 25 января 2018, ПАИ

Ушла из жизни Народная артистка России Людмила Сенчина. Она скончалась сегодня, 25 января, в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет, пишет «Интерфакс».

«Людмила Петровна скончалась сегодня утром, в 8:30 утра, в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь», - сообщил агентству продюсер артистки Владимир Андреев.

Людмила Сенчина - советская и российская певица и актриса. В 1966 году она поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища имени Н. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. В 1970 году по окончании училища была приглашена в ленинградский Театр музыкальной комедии. Певица получила широкую известность, исполнив песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке».

В Санкт-Петербурге артистка ежегодно проводила праздничные концерты «Рождество в Северной Столице».