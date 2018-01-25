Режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды ввели в «Псковэнерго»

10:53, 25 января 2018, ПАИ

Сегодня, 25 января, с 9:00 в связи с прогнозируемым ухудшением на территории Псковской области метеорологической обстановки филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» ввел режим дополнительной готовности и принимает меры для минимизации возможных последствий и предотвращения нарушения электроснабжения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

По данным специалистов, в регионе ожидается усиление южного ветра до 15-20 метров в секунду, на побережье Псковско-Чудского озера – до 22 метров в секунду.

Сотрудники «Псковэнерго» осуществляют постоянный мониторинг фактических метеоусловий. На предприятии проводятся внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи, находящихся в зонах возможных рисков. В производственных отделениях электрических сетей введены дополнительные дежурства оперативного персонала, проверена готовность спецтехники и аварийного запаса. Созван штаб под руководством заместителя Генерального директора – директора филиала «Псковэнерго» Константина Михайлова. Оперативные штабы также работают во всех производственных отделениях электрических сетей.

Кроме того, было налажено взаимодействие с органами государственной власти, МЧС, смежными сетевыми и подрядными организациями. На дежурстве находятся 34 оперативно-выездных бригады.

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи подстанций и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Единый бесплатный телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.