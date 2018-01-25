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Общество

Доступность всех избирательных участков для маломобильных граждан проверяют молодогвардейцы в Пскове

Молодогвардейцы проводят в Псковской области мониторинг доступности избирательных участков для маломобильных граждан. Очередной выезд на объекты состоялся 24 января. Его участники посетили Центр занятости на улице Коммунальной и школу № 26 на улице Байкова, где будут организованы сразу несколько пунктов для голосования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Активисты проверили наличие пандусов, вспомогательных перил, кнопки вызова помощи и специального лифта для людей с ограниченными возможностями здоровья, и замечаний с их стороны по итогам осмотра не последовало. Кроме того, они отметили, что в шаговой доступности от мест проведения голосования расположены парковки для инвалидов.

При этом руководитель регионального отделения МГЕР, депутат областного Собрания, член фракции «Единой России» Лидия Драгунова заметила, что для людей с нарушением слуха и зрения оптимальные условия не созданы – не прописаны направления движения и не предусмотрено звуковое сопровождение. «В частности, поэтому молодогвардейцы рекомендуют организовать избирательные участки исключительно на первых этажах зданий», - сказала парламентарий.

В целом, по ее словам, на сегодня все объекты, где 18 марта, в день президентских выборов, будут организованы избирательные участки, проверены в Пскове, большая часть в Великих Луках, продолжается работа в районах. Данные мониторинга будут переданы в Центральную избирательную комиссию РФ.

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