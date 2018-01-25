Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 26 января

17:42, 25 января 2018, ПАИ

26 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, осадки в виде мокрого снега с дождем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха составит от -2 до +3 градусов. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.