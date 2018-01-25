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15 псковичей погибли на рабочих местах в 2017 году

В прошлом году в Псковской области на производстве произошли 15 несчастных случаев со смертельным исходом, сообщили Псковскому агентству информации в региональной Государственной инспекции труда.

Зарегистрированы также 12 тяжелых и 3 групповых несчастных случая.

Тяжелые и смертельные несчастные случаи произошли из-за столкновения с предметами, падения при разности уровней высот, падения пострадавшего с высоты, защемления между неподвижными и движущимися предметами, деталями, воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, воздействия неконтролируемого огня, транспортных происшествий, повреждения в результате противоправных действий других лиц, смерти из-за общего заболевания.

Причинами несчастных случаев стали неудовлетворительная организация производства работ, недостатки в проведении подготовки работников по охране труда, неприменение работниками средств индивидуальной защиты, эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования, использование пострадавшего не по специальности, допуск к управлению транспортным средством без предрейсового медицинского осмотра, нахождение пострадавшего на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

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