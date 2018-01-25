Селфи-конкурс #мояисториявыборов объявил Псковский избирком

11:33, 25 января 2018, ПАИ

Сегодня, 25 января, в День российского студенчества, Избирательная комиссия Псковской области объявила о проведении молодежного конкурса на лучшее селфи среди голосующих в день выборов президента РФ 18 марта 2018 года «#мояисториявыборов».

По словам председателя регионального избиркома Михаила Иванова, принять участие в конкурсе очень просто, главное - прийти, проголосовать и сфотографироваться. «По-моему, это хорошая идея и хороший повод, чтобы сохранить память об участии в важном для страны и каждого из нас событии»,- отметил он.

К участию в конкурсе приглашаются жители Псковской области, голосующие на выборах и достигшие 18-летнего возраста. Конкурс проводится в трёх номинациях: «Лучшее фото» (определяются 3 победителя), «Самое креативное фото» и «Лучшее фото со «звездой» (определяется 1 победитель).

Участники должны 18 марта прийти на избирательный участок, сделать селфи с соблюдением требований и опубликовать фотографию в социальной сети «ВКнотакте» или Instagram с хештегами #избирком60 #мояисториявыборов #выборы60. Селфи может быть размещено как в одном, так и в обеих социальных сетях до 20:00 19 марта.

В срок до 21 марта организаторы конкурса отберут 10 фотографий с наибольшим количеством отметок «Мне нравится». Эти снимки будут выложены в формате открытого опроса в группе Избирательной комиссии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте», там же состоится голосование, по результатам которого 27 марта определятся три победителя номинации «Лучшее фото».

Отметим, что в рамках проводимого конкурса у участников будет возможность сделать селфи со «звездой» только на некоторых избирательных участках. Список приглашённых «звёзд» будет сформирован на основе опроса молодёжи в социальных сетях.

Выбор победителей в номинациях «Самое креативное фото» и «Лучшее фото со звездой» осуществляется следующим образом: организаторы конкурса отбирают 10 фотографий в каждой из номинаций. Эти снимки также выкладываются в формате открытого опроса в группу Избирательной комиссии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте» и по результатам голосования 27 марта определяются по одному победителю в каждой из номинаций.

За первое место в номинации «Лучшее фото» победитель получит ноутбук, за второе и третье – планшет. Портативное зарядное устройство будет вручено победителям в номинациях «Самое креативное фото» и «Лучшее фото со звездой».

Псковский областной избирком просит участников Конкурса соблюдать правила и информирует о запрете делать селфи в местах, предназначенных для заполнения бюллетеней (в кабинках), при подготовке селфи подвергать себя, либо окружающих опасности, размещать публикации не от лица автора, изображенного на фото, изображать на селфи процесс непосредственного волеизъявления граждан, своих персональных данных, либо персональных данных других избирателей, избирательного бюллетеня в виде, по которому можно установить волеизъявление автора, либо другого гражданина, препятствовать работе избирательной комиссии, либо другим избирателям в процессе подготовки материалов для участия в конкурсе. Обо всех ограничениях подробно можно прочитать в Положении на сайте избиркома.

По вопросам организации и проведения конкурса также можно обращаться в официальную группу конкурса в социальной сети «ВКонтакте» и на электронную почту организаторов - iksrf_60@mail.ru.