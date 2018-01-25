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Общество

Депутаты Псковского облсобрания почтили память Валентина Каленского минутой молчания

Депутаты Псковского областного Собрания депутатов 25 января почтили память Валентина Каленского минутой молчания. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 17-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 января. 

Напомним, 3 января бывший вице-спикер облсобрания Валентин Каленский попал в дорожно-транспортное происшествие, несколько дней провёл в реанимации в тяжёлом состоянии. 8 января он скончался на 64-м году жизни.

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