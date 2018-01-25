Депутаты Псковского облсобрания почтили память Валентина Каленского минутой молчания
Депутаты Псковского областного Собрания депутатов 25 января почтили память Валентина Каленского минутой молчания. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 17-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 января.
Напомним, 3 января бывший вице-спикер облсобрания Валентин Каленский попал в дорожно-транспортное происшествие, несколько дней провёл в реанимации в тяжёлом состоянии. 8 января он скончался на 64-м году жизни.