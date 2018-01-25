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Спецпоказ картины «Карп отмороженный» с участием авторов пройдет 30 января в Пскове

30 января в 14:00 в псковском кинотеатре «Мираж Синема» (ТРК «Акваполис», улица Кузбасской Дивизии, дом 19, зал № 1) состоится специальный показ фильма «Карп отмороженный» с Мариной Неёловой, Алисой Фрейндлих и Евгением Мироновым в главных ролях. Картину представит режиссёр Владимир Котт и продюсер Никита Владимиров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Мероприятие пройдёт в рамках открытой в декабре 2017 года по инициативе врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова дискуссионной площадки «Ленфильм-клуб». После просмотра вы сможете обсудить фильм с его создателями и задать им интересующие вас вопросы.

Как отмечается в описании к фильму, «Карп отмороженный» рассказывает об отношениях любящей матери и вечно занятого сына. Елена Михайловна скромно живёт на пенсии в провинциальном городке. Неожиданно для себя она узнаёт о смертельном диагнозе, который может в любой момент оборвать её жизнь. Чтобы лишний раз не тревожить сына, работающего в большом городе бизнес-тренером, и избавить его от потенциальных забот, женщина берёт дело в свои руки и принимается активно хлопотать над организацией собственных похорон.

По словам режиссёра, «Карп отмороженный» – это история не про стариков, а про детей. И про память, которая иногда важнее, чем деньги, успех и статус.

Вход на мероприятие свободный, но  для участия необходимо зарегистрироваться здесь>>

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