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Общество

4 случая бешенства выявлены среди диких животных с начала года в Псковской области

С начала 2018 года в Псковской области зарегистрированы 4 случая бешенства среди диких животных, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области.

Три случая бешенства выявлены среди волков. Они были отстрелены в рамках регулирования численности диких животных и спортивной охоты вблизи деревень Вишлево и Пустошка Новоржевского района, деревни Ясеновец Себежского района.

Также в этом году обнаружен больной бешенством енот. Труп этого животного найден на территории деревни Малая Листовка Псковского района.

Положительный результат на бешенство получен при исследовании патологического материала от трупов животных в ГБУ «Псковская областная ветеринарная лаборатория». В настоящее время специалистами проводятся мероприятия по локализации и ликвидации очагов заболевания.

Бешенство – абсолютно смертельное заболевание, которое в 100% случаев заканчивается летальным исходом. Для профилактики бешенства населению необходимо соблюдать избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить с рук диких животных, не гладить. В случае укуса и ослюнения посторонним животным нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

Предупредить заболевание бешенством могут только своевременно проведенные антирабические прививки, следует вакцинировать домашних питомцев против бешенства, особенно в случае выезда с ними за город. Приобретать животных специалисты советуют  только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования.

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