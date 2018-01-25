Ввоз более 20 тысяч польских и голландских горшечных растений запрещён в Себежском районе

17:32, 25 января 2018, ПАИ

Более 20 тысяч польских и голландских горшечных растений, следующих из Литвы, не пропустили инспекторы Россельхознадзора через государственную границу Российской Федерации на пункте «Бурачки» Себежского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, причиной запрета стало предоставление недействительного фитосанитарного сертификата.

В связи с выявленным нарушением инспекторы Управления приняли решение о возврате груза отправителю.