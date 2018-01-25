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Коммунисты пожалуются в Минкульт на сериал НТВ, очерняющий Псковскую область

Псковские коммунисты обратятся в Министерство культуры РФ с жалобой на идущий в эфире телеканала НТВ сериал «Последняя статья журналиста», который, по их мнению, является «пощечиной Псковской области». Об этом сегодня, 25 января, в ходе выступления 17-й сессии Псковского областного Собрания заявил депутат регионального парламента, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Коммунист рассказал, что в сериале, действие которого начинается в Пскове в годы Перестройки, в негативном свете показан первый секретарь обкома КПСС: «Беспринципный человек, сын у него наркоман, совершил аварию убил двух девочек, отец его прикрывает». Кроме того, посетовал Петр Алексеенко, «показан колхоз-развалюха». «Старшее поколение знает, что такого не было в то время. Мы помним наших первых секретарей. Густов, Рыбаков - это были порядочные и достойные люди, которыми мы гордимся», - заявил коммунист. По его мнению, «это делается для того, чтобы сейчас в предвыборный период дискредитировать КПСС и их преемницу КПРФ».

«Мы обратимся в Минкульт, чтобы разобрались, почему выбран именно Псков, обычно выбирается нейтральный город», - заявил Петр Алексеенко и призвал и другие политические и общественные организации выразить протест против фильма.

Напомним, премьера 16-серийного фильма «Последняя статься журналиста» состоялась на канале НТВ 22 января. В центре сюжета сериала - молодой корреспондент газеты «Псковская правда» Олег Верховцев, в силу обстоятельств оказывающийся в тюрьме по ложному обвинению. Действие картины происходит в 1980-90-х годах.

Кадр из фильма

Главную роль в сериале Дмитрий Паламарчук. Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге и Пскове в 2016 году. 

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