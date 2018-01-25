Зрители Пушкинского театрального фестиваля будут решать судьбу спектаклей

12:33, 25 января 2018, ПАИ

В рамках XXV Пушкинского театрального фестиваля уже второй год подряд будет проходить театральная лаборатория Олега Лоевского «Маленькие трагедии (и комедии) XXI века». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекциии Псковской области. Лаборатории молодой режиссуры под руководством Олега Лоевского проходят уже больше 10 лет в разных театрах страны.

Формат театральной лаборатории предполагает постановку эскизов спектаклей за очень короткое время, от трех до пяти дней. После каждого просмотренного эскиза зрителям предстоит принять участие в обсуждении увиденного вместе с известным российским театральным деятелем Олегом Лоевским, театральными критиками, режиссером и артистами. Эскиз, получивший больше всего положительных отзывов, будет доработан и войдет в репертуар театра как полноценный спектакль.

Гостям фестиваля лаборатория представит на суд эскизы пяти спектаклей.

Эскиз «Жанна», поставленный по пьесе Ярославы Пулинович главным режиссером Ростовского областного академического молодежного театра Михаилом Заецом, рассказывает о судьбе одинокой и немолодой женщины, переживающей переломный этап в жизни. В Москве, в Театре Наций, роль Жанны в спектакле играет Ингеборга Дапкунайте, в Петербурге, в Театре им. Ленсовета, — Елена Комиссаренко. В псковском эскизе она поручена Ирине Смирновой.

Эскиз «Ба» по пьесе Юлии Тупикиной создает молодой режиссер Надия Кублайт из Иордании, ученица маститого педагога и режиссера Сергея Женовача. Пьеса поставлена на почве конфликта поколений между бабушкой (та самая «Ба»), живущей в Сибири и ее внучкой, живущей в мегаполисе.

Эскиз «Как Зоя гусей кормила» по пьесе омички Светланы Баженовой будет поставлен художественным руководителем Березниковского драматического театра Андреем Шляпиным. В эскизе задействованы ведущие псковские актеры Надежда Чепайкина, Виктор Яковлев, Сергей Попков, Екатерина Миронова, Нина Семенова. Жизнь главных героев пьесы – столетней Зои и ее шестидесятилетнего сына Владимира переворачивается после появления развязной девицы Жени, которую привозит из деревни друг Владимира Плоцкий.

Эскиз «Академия смеха», поставленный по виртуозной, мудрой и очень смешной пьесе японского автора Коко Митани учеником знаменитого Сергея Женовача Владимиром Смирновым, показывает словесный поединок двух людей из разных социальных сред и с разными представлениями о жизни, комедиографа и цензора. Роли исполняют псковские актеры Максим Плеханов и Евгений Терских.

Эскиз «Гробница малыша Тутанхамона» по пьесе американца Эрика Дюфо, рассказывает прекрасную и страшную пьесу об искусстве и художнике, жизни, смерти, ответственности и неизбывном чувстве вины перед ушедшим близким. Ставить ее на лаборатории будет молодой режиссер Елизавета Бондарь, ученица Дмитрия Бертмана, уже знакомая псковскому зрителю по новогоднему представлению «Мой папа Дед Мороз». В эскизе заняты Наталья Петрова, Владимир Свекольников, Дарья Чураева, Валентина Банакова и Денис Кугай.

Билеты можно приобрести в кассе театра и на сайте.

Напомним, Олег Лоевский родился 19 апреля 1953 года на Урале. Окончил филологический факультет университета в Екатеринбурге. Основатель и художественный директор фестиваля «Реальный театр». Лауреат международной театральной премии им. К.С. Станиславского. Лауреат Международной Премии им. С.П. Дягилева. Член экспертного совета Национальной театральной премии «Золотая Маска». Театральный критик.