11-е место занял Псков в рейтинге доступности раздельного сбора мусора

11:53, 25 января 2018, ПАИ

Псков занял 11-е место в рейтинге международной экологической организации «Гринпис» доступности раздельного сбора мусора. По данным аналитиков, доступ к раздельному сбору мусора имеют 33% горожан. Об этом заявил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов на сессии Псковского областного Собрания 25 января, где он выступил с докладом об организации утилизации твёрдых бытовых отходов в регионе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Кузнецов добавил, что в Пскове установлены более 130 сетчатых контейнеров для раздельного сбора пластика и бумаги.

Кроме того, он напомнил, что в Псковском районе построен мусоросортировочный комплекс, где проводится отбор вторичного сырья. В 2013 году там был введён в строй цех по производству плитки. Вице-губернатор подчеркнул, что на комплексе была проведена модернизация производства, что позлило все твёрдые бытовые отходы Пскова отправлять на сортировку.