0
21:24
Победителем конкурса «Сытый студент» стала команда Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса
20:19
Квитанции на оплату взносов за капремонт жилья псковичам будут доставляться регулярно
17:38
Определён подрядчик, который займётся реконструкцией студенческого кампуса в Пскове
16:48
Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем российского студенчества
16:29
В сердце навсегда
15:04
Спецпоказ картины «Карп отмороженный» с участием авторов пройдет 30 января в Пскове
14:50
Врио губернатора: ПсковГУ должен стать главной кадровой, научной, экспертной площадкой региона
Еще новости
Общество

Комсомольский переулок в Пскове 25-26 января закрыт для движения транспорта

Комсомольский переулок в Пскове закрыт для движения транспортных средств с  8:00 25 января до  24:00 26 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Движение перекрыто на участке улицы Некрасова в районе пересечения с Комсомольским переулком в связи с выполнением работ по реконструкции инженерных сетей.

В администрации города приносят извинения за доставленные неудобства и просят учесть данную информацию при планировании поездок.

Водителям рекомендуется внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Победителем конкурса «Сытый студент» стала команда Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса
25 января 2018
Победителем конкурса «Сытый студент» стала команда Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса
Квитанции на оплату взносов за капремонт жилья псковичам будут доставляться регулярно
25 января 2018
Квитанции на оплату взносов за капремонт жилья псковичам будут доставляться регулярно
Определён подрядчик, который займётся реконструкцией студенческого кампуса в Пскове
25 января 2018
Определён подрядчик, который займётся реконструкцией студенческого кампуса в Пскове 2
Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем российского студенчества
25 января 2018
Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем российского студенчества 1
В сердце навсегда
25 января 2018
В сердце навсегда 1
Спецпоказ картины «Карп отмороженный» с участием авторов пройдет 30 января в Пскове
25 января 2018
Спецпоказ картины «Карп отмороженный» с участием авторов пройдет 30 января в Пскове
Врио губернатора: ПсковГУ должен стать главной кадровой, научной, экспертной площадкой региона
25 января 2018
Врио губернатора: ПсковГУ должен стать главной кадровой, научной, экспертной площадкой региона 2
Алексей Севастьянов: Районы, в которых будут построены полигоны ТБО, должны иметь преференции
25 января 2018
Алексей Севастьянов: Районы, в которых будут построены полигоны ТБО, должны иметь преференции 2

Идет загрузка...