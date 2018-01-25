Комсомольский переулок в Пскове 25-26 января закрыт для движения транспорта

12:49, 25 января 2018, ПАИ

Комсомольский переулок в Пскове закрыт для движения транспортных средств с 8:00 25 января до 24:00 26 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Движение перекрыто на участке улицы Некрасова в районе пересечения с Комсомольским переулком в связи с выполнением работ по реконструкции инженерных сетей.

В администрации города приносят извинения за доставленные неудобства и просят учесть данную информацию при планировании поездок.

Водителям рекомендуется внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.