Рекультивация псковской свалки завершится к 2022 году

11:59, 25 января 2018, ПАИ

Рекультивация полигона твёрдых бытовых отходов в Пскове, закрытого с 1 января, будет проходить в несколько этапов. На 2018-й-2020-й годы запланированы стабилизация свалки и разработка проектно-сметной документации, на 2021-й и 2022-й годы – полная рекультивация полигона. Об этом заявил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов на сессии Псковского областного Собрания 25 января, где он выступил с докладом об организации утилизации твёрдых бытовых отходов в регионе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Кузнецов отметил, что в ближайшем будущем будет определен земельный участок для строительства нового полигона, разработана проектно-сметная документация, проведены все изыскательские работы.

Сейчас, по его словам, рассматриваются порядка 10 проектов нового полигона. Вице-губернатор подчеркнул, что процесс выбора участка осложнён, поскольку есть жесткие нормативные требования. Например, полигон должен размещаться за пределами жилой зоны, а размер санитарных зон - более 500 метров.