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Общество

Рекультивация псковской свалки завершится к 2022 году

Рекультивация полигона твёрдых бытовых отходов в Пскове, закрытого с 1 января, будет проходить в несколько этапов. На 2018-й-2020-й годы запланированы стабилизация свалки и разработка проектно-сметной документации, на 2021-й и 2022-й годы – полная рекультивация полигона. Об этом заявил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов на сессии Псковского областного Собрания 25 января, где он выступил с докладом об организации утилизации твёрдых бытовых отходов в регионе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Кузнецов отметил, что в ближайшем будущем будет определен земельный участок для строительства нового полигона, разработана проектно-сметная документация, проведены все изыскательские работы.

Сейчас, по его словам, рассматриваются порядка 10 проектов нового полигона.  Вице-губернатор подчеркнул, что процесс выбора участка осложнён, поскольку  есть жесткие нормативные требования. Например, полигон должен размещаться за пределами жилой зоны, а размер санитарных зон  - более 500 метров.

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