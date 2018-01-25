Через два месяца в Псковской области завершится инвентаризация полигонов для мусора

12:13, 25 января 2018, ПАИ

Через полтора-два месяца в Псковской области завершится инвентаризация всех полигонов для твердых бытовых отходов (ТБО), сообщил депутатам Псковского областного Собрания (ПОС) заместитель губернатора региона Александр Кузнецов. Об этом с парламентского часа, предваряющего основную повестку сессии ПОС, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Кузнецов, эксперты определят ресурс полигонов и сделают выводы о возможной длительности их работы. Рабочая группа по разработке схемы обращения с ТБО, уточнил вице-губернатор, приобретет статус межведомственной, в нее войдут представители органов исполнительной и законадательной власти региона, местного самоуправления. «С учётом остроты вопроса Михаил Ведерников принял решение возглавить эту рабочую группу. На следующей неделе она будет сформирована в полном объёме», - сообщил Александр Кузнецов.

Рабочая группа займется рассмотрением пакета предложений потенциальных инвесторов. «Они разные, в том числе с инновационными технологиями, мусоросжигательными заводами. Инвесторы в эту сферу идут, их достаточное количество», - заверил вице-губернатор.

До конца квартала планируется сформировать перечень предложений для заключения инвестиционного договора. «Будет предлагаться и часть социальных обязательств, которые должен будет взять на себя инвестор. Прорабатывается и вопрос привлечения в эту сферу бюджетного финансирования», - подытожил Александр Кузнецов.