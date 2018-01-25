0
21:24
Победителем конкурса «Сытый студент» стала команда Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса
20:19
Квитанции на оплату взносов за капремонт жилья псковичам будут доставляться регулярно
17:38
Определён подрядчик, который займётся реконструкцией студенческого кампуса в Пскове
16:48
Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем российского студенчества
16:29
В сердце навсегда
15:04
Спецпоказ картины «Карп отмороженный» с участием авторов пройдет 30 января в Пскове
14:50
Врио губернатора: ПсковГУ должен стать главной кадровой, научной, экспертной площадкой региона
Еще новости
Общество

Через два месяца в Псковской области завершится инвентаризация полигонов для мусора

Через полтора-два месяца в Псковской области завершится инвентаризация всех полигонов для твердых бытовых отходов (ТБО), сообщил депутатам Псковского областного Собрания (ПОС) заместитель губернатора региона Александр Кузнецов. Об этом с парламентского часа, предваряющего основную повестку сессии ПОС, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Кузнецов, эксперты определят ресурс полигонов и сделают выводы о возможной длительности их работы.  Рабочая группа по разработке схемы обращения с ТБО, уточнил вице-губернатор, приобретет статус межведомственной, в нее войдут представители органов исполнительной и законадательной власти региона, местного самоуправления. «С учётом остроты вопроса Михаил Ведерников принял решение возглавить эту рабочую группу. На следующей неделе она будет сформирована в полном объёме», - сообщил Александр Кузнецов.

Рабочая группа займется рассмотрением пакета предложений потенциальных инвесторов. «Они разные, в том числе с инновационными технологиями, мусоросжигательными заводами. Инвесторы в эту сферу идут, их достаточное количество», - заверил вице-губернатор.

До конца квартала планируется сформировать перечень предложений для заключения инвестиционного договора. «Будет предлагаться и часть социальных обязательств, которые должен будет взять на себя инвестор. Прорабатывается и вопрос привлечения в эту сферу бюджетного финансирования», - подытожил Александр Кузнецов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТБО в Псковской области
Алексей Севастьянов: Районы, в которых будут построены полигоны ТБО, должны иметь преференции Полигон ТБО в Псковской области неизбежен как крах империализма - Александр Котов Александр Котов: Надо предусмотреть норму, обязывающую всех платить за сбор и утилизацию мусора Псковской области нужно бросить все силы на строительство мусороперерабатывающих заводов, уверен Виктор Дуля Александр Кузнецов: Территориальная схема обращения с отходами будет удобна для любого инвестора О ситуации в сфере обращения с ТБО в Псковской области доложил Александр Кузнецов депутатам облсобрания Власти Псковской области готовы оставлять району, на территории которого появится межмуниципальный полигон ТБО, 95% сборов за негативное воздействие на экологию Через два месяца в Псковской области завершится инвентаризация полигонов для мусора 11-е место занял Псков в рейтинге доступности раздельного сбора мусора Михаил Ведерников возглавит рабочую группу по разработке схемы обращения с ТБО
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Победителем конкурса «Сытый студент» стала команда Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса
25 января 2018
Победителем конкурса «Сытый студент» стала команда Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса
Квитанции на оплату взносов за капремонт жилья псковичам будут доставляться регулярно
25 января 2018
Квитанции на оплату взносов за капремонт жилья псковичам будут доставляться регулярно
Определён подрядчик, который займётся реконструкцией студенческого кампуса в Пскове
25 января 2018
Определён подрядчик, который займётся реконструкцией студенческого кампуса в Пскове 2
Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем российского студенчества
25 января 2018
Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем российского студенчества 1
В сердце навсегда
25 января 2018
В сердце навсегда 1
Спецпоказ картины «Карп отмороженный» с участием авторов пройдет 30 января в Пскове
25 января 2018
Спецпоказ картины «Карп отмороженный» с участием авторов пройдет 30 января в Пскове
Врио губернатора: ПсковГУ должен стать главной кадровой, научной, экспертной площадкой региона
25 января 2018
Врио губернатора: ПсковГУ должен стать главной кадровой, научной, экспертной площадкой региона 2
Алексей Севастьянов: Районы, в которых будут построены полигоны ТБО, должны иметь преференции
25 января 2018
Алексей Севастьянов: Районы, в которых будут построены полигоны ТБО, должны иметь преференции 2

Идет загрузка...