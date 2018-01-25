Михаил Ведерников: Администрация региона продолжит оказывать всестороннюю поддержку органам правопорядка

12:10, 25 января 2018, ПАИ

25 января временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников принял участие в работе расширенного заседания коллегии УМВД России по Псковской области по итогам работы ведомства в 2017 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В своем выступлении Михаил Ведерников отметил, что в прошлом году органами внутренних дел была проделана большая работа по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в регионе. «Один из главных ее результатов — это снижение количества преступлений и эта тенденция сохраняется на протяжении нескольких лет. Ровно как и рост раскрываемости противозаконных действий в регионе. Положительная динамика наблюдается также по установлению личностей преступников», — сказал врио губернатора.

По мнению руководителя региона, минувший год был непростым для администрации области и правоохранительной системы. «Есть ряд направлений, где нам необходимо усилить наше взаимодействие в интересах безопасности жителей и гостей нашего региона. Со своей стороны администрация области гарантирует повышенное внимание к проектам, направленным на обеспечение общественного порядка и противодействия преступности», — отметил он.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию и определенные сложности с исполнением бюджета, в прошлом году на реализацию государственной программы Псковской области «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на 2014–2020 годы» было направлено 41 млн рублей. Расходы на содержание системы фото- и видеофиксации правонарушений составили 36 млн рублей, до 17 млн рублей увеличено финансирование почтовых отправлений и других направлений. Кроме того, обсуждается вопрос развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» с одним из сотовых операторов.

«Администрация региона понимает сложность решаемых органами внутренних дел задач и продолжит оказывать всестороннюю поддержку в решении задач по борьбе с преступностью и укреплению технической оснащенности ОВД. Благодарю вас за службу, за проделанную работу и желаю успехов в новом рабочем году», — заключил Михаил Ведерников.

В рамках коллегии об итогах оперативно-служебной деятельности ведомства доложил начальник управления МВД России по Псковской области Юрий Инстранкин. По его словам, в прошлом году количество преступлений снизилось на 13%. В частности, на 32% стало меньше грабежей, на 25% — разбойных нападений, на 22% сократилось количество умышленных поджогов, на 18% — умышленных причинений тяжкого вреда здоровью и на 6% меньше зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений.

Такая же тенденция наблюдается по повторным преступлениям, правонарушениям, совершенным в состоянии наркотического, алкогольного опьянения и несовершеннолетними. Сократилось количество дорожно-транспортных происшествий и пожаров, а также погибших в результате них.

В целом раскрываемость преступлений выросла на 7%, факты умышленных причинений вреда здоровью (в том числе со смертельным исходом и изнасилований) были раскрыты полностью, сказал Юрий Инстранкин.

Начальник УВД также отметил, что на состояние правопорядка в регионе положительно влияет тесное взаимодействие с администрацией Псковской области по внедрению АПК «Безопасный город». В прошлом году с использованием камер комплекса было выявлено 2,2 тыс. правонарушений в Пскове и 77 — в Великих Луках.

В рамках коллегии лучшие сотрудники полиции получили государственные и ведомственные награды за высокие результаты при исполнении своих обязанностей.