0
21:24
Победителем конкурса «Сытый студент» стала команда Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса
20:19
Квитанции на оплату взносов за капремонт жилья псковичам будут доставляться регулярно
17:38
Определён подрядчик, который займётся реконструкцией студенческого кампуса в Пскове
16:48
Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем российского студенчества
16:29
В сердце навсегда
15:04
Спецпоказ картины «Карп отмороженный» с участием авторов пройдет 30 января в Пскове
14:50
Врио губернатора: ПсковГУ должен стать главной кадровой, научной, экспертной площадкой региона
Еще новости
  • Коротко
Общество

О ситуации в сфере обращения с ТБО в Псковской области доложил Александр Кузнецов депутатам облсобрания

Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов доложил депутатам регионального парламента о ситуации в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории субъекта.  Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 17-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 25 января.

Александр Кузнецов рассказал, что с 2016 года полномочия в данной сфере перешли на уровень субъекта Российской Федерации. До этого каждый муниципалитет самостоятельно занимался этими вопросами.  

На территории Псковской области полномочия в области обращения с ТБО закреплены за тремя органами исполнительной власти: Государственным комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Государственным комитетом по природопользованию и охране окружающей среды, Государственным комитетом по тарифам и энергетике. Соответствующие изменения были внесены в положения органов исполнительной власти области.

Вице-губернатор сообщил, что на данный момент в регионе выполнен ряд мероприятий в данной сфере. В частности, была создана комиссия по проведению конкурсного отбора регионального оператора, разработана схема размещения отходов. Находится на согласовании региональная программа по обращению с отходами, была создана рабочая группа по поводу запуска новой системы обращения с ТБО.

Александр Кузнецов отметил, что законодательством установлен переходный период, 2018 год, позволяющий субъектам РФ, по мере готовности переходить на новую систему, при которой обращение с ТКО может осуществляться по договорам с региональным оператором. Для этого в течение  года должны быть определены на основании конкурсного отбора региональные операторы по обращению с ТКО для северной и южной зоны области. Также необходимо заключить соглашение между органом исполнительной власти субъекта РФ и выбранными региональными операторами, утвердить единый тариф на услугу по обращению с ТКО.

«1 января 2019 года - начало оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО региональным оператором», - продолжил Александр Кузнецов. Сейчас изучаются практики 20 субъектов, в которых система уже введена.

«Одним из главных требований законодательства для перехода на новую систему является разработка территориальной схемы обращения с отходами», - добавил заместитель губернатора. В настоящее время утвержден Приказ Государственного комитета по делам строительства и ЖКХ «О внесении изменений в территориальную схему обращения с отходами Псковской области». Изменения в территориальную схему получили согласования центрального аппарата Росприроднадзора, Управления Росприроднадзора по Псковской области и прокуратуры Псковской области.

В соответствии с территориальной схемой Псковская область разделена на 2 зоны образования отходов: Северную (с административным центром в Пскове) и Южную (с административным центром в Великих Луках). Согласно данным территориальной схемы ежегодно в области образуется ТКО 1 млн 108 тыс. 591,5 кубометров отходов, которые размещаются на полигонах в Северной зоне – 740 тыс. 709,6 кубометров, в Южной - 367 тыс. 881,9 кубометров. В зону деятельности регионального оператора южной зоны входят 12 муниципальных образований, северной – 14.

На данный момент на территории Псковской области насчитывается 24 объекта размещения отходов, из которых 14 включены в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), остальные 10 – санкционированные свалки, которые подлежат рекультивации в 2018 году. По 7 полигонов в ГРОРО расположены в северной и южной частях.

«Одним из ключевых решений, принятых в конце 2017 года, стало закрытие городской свалки с 1 января года, в связи с чем, были внесены изменения в территориальную схему с учетом необходимости перераспределения потоков ТКО, образующихся на территории Пскова и Псковского района», - напомнил Александр Кузнецов. По его словам, в территориальной схеме на сегодня получило отражение временное перераспределение потоков мусора на близлежащие полигоны, которые внесены в ГРОРО - полигоны Порховского, Печорского, Палкинского, также предусмотрена возможность захоронения части отходов на островском полигоне.

По предварительным расчетам, объемы перераспределяются следующим образом: от Пскова и Псковского района в год образуется 492 тыс. кубометров отходов. Все они перерабатываются на мусоросортировочном комплексе, что даёт уменьшение захоронения отходов в три раза. После переработки остаётся 164 тыс. кубометров. На Порховский полигон после переработки поступит 75% (126 тыс. кубометров), на Печорский полигон – 17% (28,5 тыс. кубометров), а на Палкинский – 8% (13 тыс. 440 кубометров). «Данная схема была предложена исходя из имеющихся мощностей данных полигонов, логистики транспортных средств, ценовой тарифной политики для населения административного центра», - пояснил Александр Кузнецов. Он отметил, что в Южной зоне также есть полигон, принимающий большую часть отходов, и там нет никаких вопросов.

Александр Кузнецов заметил, что срок работы ряда полигонов Псковской области подходит к концу. Панируется провести их инвентаризацию. Кроме того, принимать объемы мусора полигона будут только после его сортировки.

Вице-губернатор напомнил, что в Псковском районе построен мусоросортировочный комплекс, где также проводится отбор вторичного сырья. В 2013 году там введен цех по производству тротуарной плитки. Проведена модернизация завода, что позволило направить все ТКО на сортировку.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТБО в Псковской области
Алексей Севастьянов: Районы, в которых будут построены полигоны ТБО, должны иметь преференции Полигон ТБО в Псковской области неизбежен как крах империализма - Александр Котов Александр Котов: Надо предусмотреть норму, обязывающую всех платить за сбор и утилизацию мусора Псковской области нужно бросить все силы на строительство мусороперерабатывающих заводов, уверен Виктор Дуля Александр Кузнецов: Территориальная схема обращения с отходами будет удобна для любого инвестора О ситуации в сфере обращения с ТБО в Псковской области доложил Александр Кузнецов депутатам облсобрания Власти Псковской области готовы оставлять району, на территории которого появится межмуниципальный полигон ТБО, 95% сборов за негативное воздействие на экологию Через два месяца в Псковской области завершится инвентаризация полигонов для мусора 11-е место занял Псков в рейтинге доступности раздельного сбора мусора Михаил Ведерников возглавит рабочую группу по разработке схемы обращения с ТБО
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Победителем конкурса «Сытый студент» стала команда Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса
25 января 2018
Победителем конкурса «Сытый студент» стала команда Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса
Квитанции на оплату взносов за капремонт жилья псковичам будут доставляться регулярно
25 января 2018
Квитанции на оплату взносов за капремонт жилья псковичам будут доставляться регулярно
Определён подрядчик, который займётся реконструкцией студенческого кампуса в Пскове
25 января 2018
Определён подрядчик, который займётся реконструкцией студенческого кампуса в Пскове 2
Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем российского студенчества
25 января 2018
Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем российского студенчества 1
В сердце навсегда
25 января 2018
В сердце навсегда 1
Спецпоказ картины «Карп отмороженный» с участием авторов пройдет 30 января в Пскове
25 января 2018
Спецпоказ картины «Карп отмороженный» с участием авторов пройдет 30 января в Пскове
Врио губернатора: ПсковГУ должен стать главной кадровой, научной, экспертной площадкой региона
25 января 2018
Врио губернатора: ПсковГУ должен стать главной кадровой, научной, экспертной площадкой региона 2
Алексей Севастьянов: Районы, в которых будут построены полигоны ТБО, должны иметь преференции
25 января 2018
Алексей Севастьянов: Районы, в которых будут построены полигоны ТБО, должны иметь преференции 2

Идет загрузка...