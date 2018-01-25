О ситуации в сфере обращения с ТБО в Псковской области доложил Александр Кузнецов депутатам облсобрания

12:39, 25 января 2018, ПАИ

Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов доложил депутатам регионального парламента о ситуации в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории субъекта. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 17-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 25 января.

Александр Кузнецов рассказал, что с 2016 года полномочия в данной сфере перешли на уровень субъекта Российской Федерации. До этого каждый муниципалитет самостоятельно занимался этими вопросами.

На территории Псковской области полномочия в области обращения с ТБО закреплены за тремя органами исполнительной власти: Государственным комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Государственным комитетом по природопользованию и охране окружающей среды, Государственным комитетом по тарифам и энергетике. Соответствующие изменения были внесены в положения органов исполнительной власти области.

Вице-губернатор сообщил, что на данный момент в регионе выполнен ряд мероприятий в данной сфере. В частности, была создана комиссия по проведению конкурсного отбора регионального оператора, разработана схема размещения отходов. Находится на согласовании региональная программа по обращению с отходами, была создана рабочая группа по поводу запуска новой системы обращения с ТБО.

Александр Кузнецов отметил, что законодательством установлен переходный период, 2018 год, позволяющий субъектам РФ, по мере готовности переходить на новую систему, при которой обращение с ТКО может осуществляться по договорам с региональным оператором. Для этого в течение года должны быть определены на основании конкурсного отбора региональные операторы по обращению с ТКО для северной и южной зоны области. Также необходимо заключить соглашение между органом исполнительной власти субъекта РФ и выбранными региональными операторами, утвердить единый тариф на услугу по обращению с ТКО.

«1 января 2019 года - начало оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО региональным оператором», - продолжил Александр Кузнецов. Сейчас изучаются практики 20 субъектов, в которых система уже введена.

«Одним из главных требований законодательства для перехода на новую систему является разработка территориальной схемы обращения с отходами», - добавил заместитель губернатора. В настоящее время утвержден Приказ Государственного комитета по делам строительства и ЖКХ «О внесении изменений в территориальную схему обращения с отходами Псковской области». Изменения в территориальную схему получили согласования центрального аппарата Росприроднадзора, Управления Росприроднадзора по Псковской области и прокуратуры Псковской области.

В соответствии с территориальной схемой Псковская область разделена на 2 зоны образования отходов: Северную (с административным центром в Пскове) и Южную (с административным центром в Великих Луках). Согласно данным территориальной схемы ежегодно в области образуется ТКО 1 млн 108 тыс. 591,5 кубометров отходов, которые размещаются на полигонах в Северной зоне – 740 тыс. 709,6 кубометров, в Южной - 367 тыс. 881,9 кубометров. В зону деятельности регионального оператора южной зоны входят 12 муниципальных образований, северной – 14.

На данный момент на территории Псковской области насчитывается 24 объекта размещения отходов, из которых 14 включены в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), остальные 10 – санкционированные свалки, которые подлежат рекультивации в 2018 году. По 7 полигонов в ГРОРО расположены в северной и южной частях.

«Одним из ключевых решений, принятых в конце 2017 года, стало закрытие городской свалки с 1 января года, в связи с чем, были внесены изменения в территориальную схему с учетом необходимости перераспределения потоков ТКО, образующихся на территории Пскова и Псковского района», - напомнил Александр Кузнецов. По его словам, в территориальной схеме на сегодня получило отражение временное перераспределение потоков мусора на близлежащие полигоны, которые внесены в ГРОРО - полигоны Порховского, Печорского, Палкинского, также предусмотрена возможность захоронения части отходов на островском полигоне.

По предварительным расчетам, объемы перераспределяются следующим образом: от Пскова и Псковского района в год образуется 492 тыс. кубометров отходов. Все они перерабатываются на мусоросортировочном комплексе, что даёт уменьшение захоронения отходов в три раза. После переработки остаётся 164 тыс. кубометров. На Порховский полигон после переработки поступит 75% (126 тыс. кубометров), на Печорский полигон – 17% (28,5 тыс. кубометров), а на Палкинский – 8% (13 тыс. 440 кубометров). «Данная схема была предложена исходя из имеющихся мощностей данных полигонов, логистики транспортных средств, ценовой тарифной политики для населения административного центра», - пояснил Александр Кузнецов. Он отметил, что в Южной зоне также есть полигон, принимающий большую часть отходов, и там нет никаких вопросов.

Александр Кузнецов заметил, что срок работы ряда полигонов Псковской области подходит к концу. Панируется провести их инвентаризацию. Кроме того, принимать объемы мусора полигона будут только после его сортировки.

Вице-губернатор напомнил, что в Псковском районе построен мусоросортировочный комплекс, где также проводится отбор вторичного сырья. В 2013 году там введен цех по производству тротуарной плитки. Проведена модернизация завода, что позволило направить все ТКО на сортировку.