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Экономика

В Псковской области разработают сетку тарифов на утилизацию мусора, чтобы стимулировать его раздельный сбор населением

В Псковской области разработают сетку тарифов на утилизацию мусора, чтобы стимулировать его раздельный сбор населением. Об этом сегодня, 25 января, отвечая на вопросы депутатов в рамках парламентского часа на 17-й сессии Псковского областного Собрания, заявил вице-губернатор Александр Кузнецов, курирующий блок вопросов ЖКХ, передает корреспондент Псковского агентства информации. 

По его словам, уже сегодня управляющие компании должны объяснять жителям, что контейнер с сортированным мусором заполняется медленнее, а значит, и платить за вывоз мусора придется меньше. «Но нельзя забывать о стимулах для населения, чтобы это было на осознанном уровне», - добавил он. 

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