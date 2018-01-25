В Псковской области разработают сетку тарифов на утилизацию мусора, чтобы стимулировать его раздельный сбор населением

12:14, 25 января 2018, ПАИ

В Псковской области разработают сетку тарифов на утилизацию мусора, чтобы стимулировать его раздельный сбор населением. Об этом сегодня, 25 января, отвечая на вопросы депутатов в рамках парламентского часа на 17-й сессии Псковского областного Собрания, заявил вице-губернатор Александр Кузнецов, курирующий блок вопросов ЖКХ, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, уже сегодня управляющие компании должны объяснять жителям, что контейнер с сортированным мусором заполняется медленнее, а значит, и платить за вывоз мусора придется меньше. «Но нельзя забывать о стимулах для населения, чтобы это было на осознанном уровне», - добавил он.