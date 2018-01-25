Белоснежных ангелов подарили водителям себежские сотрудники ГИБДД

17:25, 25 января 2018, ПАИ

Сотрудники Себежской Госавтоинспекции подарили участникам дорожного движения обереги в виде белоснежных ангелов, сделанные детьми, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мероприятие организовано с той целью, чтобы напомнить водителям и пешеходам о том, как важно во избежание серьезных бед всегда соблюдать Правила дорожного движения.

Автовладельцы с удовольствием принимали эти сувениры и крепили их на зеркало заднего вида. А пешеходы фотографировались на память об акции и благодарили сотрудников ГИБДД за внимание с их стороны.

Подобные акции пройдут на всех аварийно-опасных участках дорог региона, отметили в пресс-службе. В них примут участие не только стражи порядка, но и представители общественных организаций, а также все неравнодушные к проблеме безопасности дорожного движения граждане