Александр Кузнецов: Территориальная схема обращения с отходами будет удобна для любого инвестора

12:42, 25 января 2018, ПАИ

Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов отвечая на вопросы депутатов в рамках парламентского часа по теме обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) заверил, что в существующую территориальную схему обращения с отходами будут внесены изменения, таким образом, чтобы она были удобна для любого инвестора, который пожелает заняться в регионе переработкой мусора. Об этом с 17-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 25 января, передаёт корреспондент Псковского агенства информации.

«Мы смотрим на инвестора как на субъект, который не только должен вкладывать деньги, но и получит возможность заработать на этой теме, поэтому не предполагаем участия регионального бюджета в том или ином инвестиционном проекте относительно твёрдых бытовых отходов», - уточнил вице-губернатор.

«Будем разрабатывать схему информирования наследия и с выбранным в перспективе реиональным оператором будем предагать населению установку контейнеров и тарифную сетку», - также рассказал Александр Кузнецов, отвечая на вопрос о ситуации со стихийными свалками в регионе.