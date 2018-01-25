Инвестор готов вложить 650 миллионов в полигон ТБО и мусороперерабатывающий завод на юге Псковской области

12:19, 25 января 2018, ПАИ

Инвестор готов вложить 650 миллионов рублей в модернизацию полигона ТБО и строительство мусороперерабатывающего завода на юге Псковской области. Об этом сегодня, 25 января, отвечая на вопросы депутатов в рамках парламентского часа на 17-й сессии Псковского областного Собрания, заявил вице-губернатор Александр Кузнецов, курирующий блок вопросов ЖКХ, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам вице-губернатора, сегодня на юге области уже работает предприятие по сортировке мусора: «Не инновационное производство, а ручная переработка. Но инвестор заявил проект, готов вложить 650 миллионов в строительство полигона и мусоросортировочной линии».

«Мы планируем как можно грамотнее разбираться с мусором», - добавил Александр Кузнецов. Он добавил, что с 2019 года по закону необходимо будет сортировать 68 наименований отходов, а не 12-13, как сейчас.

Вице-губернатор подчеркнул, что в мае 2018 года региональные власти должны будут на конкурсной основе выбрать регионального оператора по обращению с ТБО. «Схема по дальнейшим действиям будет публично обсуждаться», - заверил он.