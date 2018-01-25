1
14:17
Алексей Севастьянов: Районы, в которых будут построены полигоны ТБО, должны иметь преференции
13:28
Анатолий Копосов рад, что рабочую группу по разработке схемы обращения с ТБО возглавил сам Михаил Ведерников
13:05
Александр Котов: Надо предусмотреть норму, обязывающую всех платить за сбор и утилизацию мусора
12:31
Власти Псковской области готовы оставлять району, на территории которого появится межмуниципальный полигон ТБО, 95% сборов за негативное воздействие на экологию
12:19
Инвестор готов вложить 650 миллионов в полигон ТБО и мусороперерабатывающий завод на юге Псковской области
18:12
Вопросы развития птицефабрики «Назия» обсудил Михаил Ведерников с гендиректором предприятия
17:17
Александр Козловский поддержал законопроект, упрощающий процедуры строительства, реконструкции и капремонта
Еще новости
Экономика

Инвестор готов вложить 650 миллионов в полигон ТБО и мусороперерабатывающий завод на юге Псковской области

Инвестор готов вложить 650 миллионов рублей в модернизацию полигона ТБО и строительство мусороперерабатывающего завода на юге Псковской области. Об этом сегодня, 25 января, отвечая на вопросы депутатов в рамках парламентского часа на 17-й сессии Псковского областного Собрания, заявил вице-губернатор Александр Кузнецов, курирующий блок вопросов ЖКХ, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам вице-губернатора, сегодня на юге области уже работает предприятие по сортировке мусора: «Не инновационное производство, а ручная переработка. Но инвестор заявил проект, готов вложить 650 миллионов в строительство полигона и мусоросортировочной линии».

«Мы планируем как можно грамотнее разбираться с мусором», - добавил Александр Кузнецов. Он добавил, что с 2019 года по закону необходимо будет сортировать 68 наименований отходов, а не 12-13, как сейчас.

Вице-губернатор подчеркнул, что в мае 2018 года региональные власти должны будут на конкурсной основе выбрать регионального оператора по обращению с ТБО.  «Схема по дальнейшим действиям будет публично обсуждаться», - заверил он. 

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТБО в Псковской области
Алексей Севастьянов: Районы, в которых будут построены полигоны ТБО, должны иметь преференции Полигон ТБО в Псковской области неизбежен как крах империализма - Александр Котов Александр Котов: Надо предусмотреть норму, обязывающую всех платить за сбор и утилизацию мусора Псковской области нужно бросить все силы на строительство мусороперерабатывающих заводов, уверен Виктор Дуля Александр Кузнецов: Территориальная схема обращения с отходами будет удобна для любого инвестора О ситуации в сфере обращения с ТБО в Псковской области доложил Александр Кузнецов депутатам облсобрания Власти Псковской области готовы оставлять району, на территории которого появится межмуниципальный полигон ТБО, 95% сборов за негативное воздействие на экологию Через два месяца в Псковской области завершится инвентаризация полигонов для мусора 11-е место занял Псков в рейтинге доступности раздельного сбора мусора Михаил Ведерников возглавит рабочую группу по разработке схемы обращения с ТБО
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Алексей Севастьянов: Районы, в которых будут построены полигоны ТБО, должны иметь преференции
25 января 2018
Алексей Севастьянов: Районы, в которых будут построены полигоны ТБО, должны иметь преференции 2
Анатолий Копосов рад, что рабочую группу по разработке схемы обращения с ТБО возглавил сам Михаил Ведерников
25 января 2018
Анатолий Копосов рад, что рабочую группу по разработке схемы обращения с ТБО возглавил сам Михаил Ведерников
Александр Котов: Надо предусмотреть норму, обязывающую всех платить за сбор и утилизацию мусора
25 января 2018
Александр Котов: Надо предусмотреть норму, обязывающую всех платить за сбор и утилизацию мусора 2
Власти Псковской области готовы оставлять району, на территории которого появится межмуниципальный полигон ТБО, 95% сборов за негативное воздействие на экологию
25 января 2018
Власти Псковской области готовы оставлять району, на территории которого появится межмуниципальный полигон ТБО, 95% сборов за негативное воздействие на экологию 1
Инвестор готов вложить 650 миллионов в полигон ТБО и мусороперерабатывающий завод на юге Псковской области
25 января 2018
Инвестор готов вложить 650 миллионов в полигон ТБО и мусороперерабатывающий завод на юге Псковской области 1
Вопросы развития птицефабрики «Назия» обсудил Михаил Ведерников с гендиректором предприятия
24 января 2018
Вопросы развития птицефабрики «Назия» обсудил Михаил Ведерников с гендиректором предприятия 1
Александр Козловский поддержал законопроект, упрощающий процедуры строительства, реконструкции и капремонта
24 января 2018
Александр Козловский поддержал законопроект, упрощающий процедуры строительства, реконструкции и капремонта
Константин Вилков возглавил ассоциацию «Псковский лес», но продолжит заниматься политикой
22 января 2018
Константин Вилков возглавил ассоциацию «Псковский лес», но продолжит заниматься политикой 5

Идет загрузка...