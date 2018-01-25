Александр Кузнецов: Мы не рассчитываем, что наш мусор кто-то возьмет на себя

12:23, 25 января 2018, ПАИ

«Мы не рассчитываем, что наш мусор кто-то возьмет на себя», - заявил вице-губернатор Александр Кузнецов, курирующий блок вопросов ЖКХ. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он сказал сегодня, 25 января, отвечая на вопросы депутатов в рамках парламентского часа на 17-й сессии Псковского областного Собрания.

Вице-губернатор сообщил, что неоднократно велись переговоры с руководством других субъектов РФ о создании межрегионального проекта по переработке и утилизации отходов, создавалась межрегиональная рабочая группа с участием представителей Ленинградской и Новгородской областей. «Но пока нет конкретики», - признал он.