0
14:17
Алексей Севастьянов: Районы, в которых будут построены полигоны ТБО, должны иметь преференции
13:28
Анатолий Копосов рад, что рабочую группу по разработке схемы обращения с ТБО возглавил сам Михаил Ведерников
13:05
Александр Котов: Надо предусмотреть норму, обязывающую всех платить за сбор и утилизацию мусора
12:31
Власти Псковской области готовы оставлять району, на территории которого появится межмуниципальный полигон ТБО, 95% сборов за негативное воздействие на экологию
12:19
Инвестор готов вложить 650 миллионов в полигон ТБО и мусороперерабатывающий завод на юге Псковской области
18:12
Вопросы развития птицефабрики «Назия» обсудил Михаил Ведерников с гендиректором предприятия
17:17
Александр Козловский поддержал законопроект, упрощающий процедуры строительства, реконструкции и капремонта
Еще новости
Экономика

Средства на закрытие муниципальных свалок планируется заложить в бюджете Псковской области на 2019 год

Администрация Псковской области рассчитывает использовать бюджетные средства для полного закрытия и рекультивации муниципальных полигонов, заявил вице-губернатор Александр Кузнецов на сессии Псковского областного Собрания 25 января. Средства планируется заложить в бюджет области на 2019 год, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Кузнецова, все свалки и полигоны региона должны быть закрыты в ближайшей перспективе. «А она одна – выбрать регионального оператора и способы обращения с ТБО, все эти полигоны закрыть и рекультивировать», - подчеркнул он. В конченом итоге в регионе должен остаться либо один большой межмуниципальный полигон, либо два, как планируется на данный момент.

«Каждый район не будет иметь своего муниципального полигона, потому что практика показывает, что это свалки, на которых никто ничего не делает», - добавил вице-губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Алексей Севастьянов: Районы, в которых будут построены полигоны ТБО, должны иметь преференции
25 января 2018
Алексей Севастьянов: Районы, в которых будут построены полигоны ТБО, должны иметь преференции 2
Анатолий Копосов рад, что рабочую группу по разработке схемы обращения с ТБО возглавил сам Михаил Ведерников
25 января 2018
Анатолий Копосов рад, что рабочую группу по разработке схемы обращения с ТБО возглавил сам Михаил Ведерников
Александр Котов: Надо предусмотреть норму, обязывающую всех платить за сбор и утилизацию мусора
25 января 2018
Александр Котов: Надо предусмотреть норму, обязывающую всех платить за сбор и утилизацию мусора 2
Власти Псковской области готовы оставлять району, на территории которого появится межмуниципальный полигон ТБО, 95% сборов за негативное воздействие на экологию
25 января 2018
Власти Псковской области готовы оставлять району, на территории которого появится межмуниципальный полигон ТБО, 95% сборов за негативное воздействие на экологию 1
Инвестор готов вложить 650 миллионов в полигон ТБО и мусороперерабатывающий завод на юге Псковской области
25 января 2018
Инвестор готов вложить 650 миллионов в полигон ТБО и мусороперерабатывающий завод на юге Псковской области 1
Вопросы развития птицефабрики «Назия» обсудил Михаил Ведерников с гендиректором предприятия
24 января 2018
Вопросы развития птицефабрики «Назия» обсудил Михаил Ведерников с гендиректором предприятия 1
Александр Козловский поддержал законопроект, упрощающий процедуры строительства, реконструкции и капремонта
24 января 2018
Александр Козловский поддержал законопроект, упрощающий процедуры строительства, реконструкции и капремонта
Константин Вилков возглавил ассоциацию «Псковский лес», но продолжит заниматься политикой
22 января 2018
Константин Вилков возглавил ассоциацию «Псковский лес», но продолжит заниматься политикой 5

Идет загрузка...