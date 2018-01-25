Средства на закрытие муниципальных свалок планируется заложить в бюджете Псковской области на 2019 год

14:01, 25 января 2018, ПАИ

Администрация Псковской области рассчитывает использовать бюджетные средства для полного закрытия и рекультивации муниципальных полигонов, заявил вице-губернатор Александр Кузнецов на сессии Псковского областного Собрания 25 января. Средства планируется заложить в бюджет области на 2019 год, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Кузнецова, все свалки и полигоны региона должны быть закрыты в ближайшей перспективе. «А она одна – выбрать регионального оператора и способы обращения с ТБО, все эти полигоны закрыть и рекультивировать», - подчеркнул он. В конченом итоге в регионе должен остаться либо один большой межмуниципальный полигон, либо два, как планируется на данный момент.

«Каждый район не будет иметь своего муниципального полигона, потому что практика показывает, что это свалки, на которых никто ничего не делает», - добавил вице-губернатор.