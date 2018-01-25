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Власти Псковской области готовы оставлять району, на территории которого появится межмуниципальный полигон ТБО, 95% сборов за негативное воздействие на экологию

Власти Псковской области готовы оставлять району, на территории которого появится межмуниципальный полигон ТБО, 95% сборов за негативное воздействие на экологию, заявил вице-губернатор Александр Кузнецов, курирующий блок вопросов ЖКХ. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он сказал сегодня, 25 января, отвечая на вопросы депутатов в рамках парламентского часа на 17-й сессии Псковского областного Собрания.

Александр Кузнецов напомнил, что именно введенный в 2018 году сбор за негативное воздействие на окружающую среду сегодня составляет значительную часть тарифа за сбор и утилизацию мусора. По его словам, на данный момент 50% тарифа получает муниципалитет, 45% - регион, 5% - федеральный бюджет.

Вице-губернатор отметил, что в Пскове жители многоквартирных домов дисциплинированно платят за сбор и утилизацию мусора, однако в частном секторе ситуация другая. Также обстоят дела и в районах. «Когда я спросил, у кого есть договора на вывоз мусора в Порхове, только третья часть зала подняла руки», - рассказал он.

«Это ключевая тема: сколько мы готовы собирать средств и платить инвестору», - резюмировал он.

Александр Кузнецов также добавил, что транспортное плечо не играет сегодня существенную роль при организации полигона ТБО: «Оно может быть значительно больше при сортировке и использовании современной техники для перевозок». 

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