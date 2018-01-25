Стрельбу по неподвижным целям отработали псковские судебные приставы

17:45, 25 января 2018, ПАИ

У судебных приставов Пскова по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) прошло занятие по огневой подготовке на стрельбище вблизи деревни Ваулино Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ФССП по Псковской области.

Занятие, которое проходило по программе специальной подготовки, разработанной для служащих силовых подразделений ФССП России, провели начальник специализированного отдела оперативного дежурства Управления ФССП России по Псковской области Михаил Кустов и его заместитель Юрий Иванов.

В стрельбах приняли участие бойцы группы быстрого реагирования и работники дежурной части специализированного отдела оперативного дежурства Управления ФССП России по Псковской области.

В ходе занятия отрабатывались приемы и правила стрельбы из табельного оружия, которое находится на вооружении спецподразделений службы. В частности, были выполнены упражнения «Стрельба по неподвижной цели днём из пистолета Ярыгина» и «Стрельба по неподвижной цели днём из пистолета-пулемёта ПП-91 Кедр», отметили в пресс-службе.