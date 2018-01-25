Псковской области нужно бросить все силы на строительство мусороперерабатывающих заводов, уверен Виктор Дуля

12:46, 25 января 2018, ПАИ

«Только через строительство мусороперерабатывающих заводов можно выйти на цивилизованный путь экологической безопасности», - уверен депутат Псковского областного Собрания Виктор Дуля. Об этом он заявил на 17-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 25 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. По мнению Виктора Дули, именно на возведение таких заводов нужно сейчас бросить все силы.

Он заметил, что проблема обращения с твердыми бытовыми отходами не исчезает, а, наоборот, становится серьезнее. «Была одна головная боль - Псковский полигон, а стало три – Порховский, Печорский и Палкинский. Буквально бомба зреет в великолукском полигоне», - сказал парламентарий. Он заметил, что в регионе в десятки раз увеличилось количество несанкционированных свалок.

Виктор Дуля также считает, через 4 года муниципальные полигоны могут продолжить свою работу, так как вопрос о закрытии псковского длился 25 лет.