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Общество

Электроэнцефалограф купят Детской областной больнице из резервного фонда Михаила Ведерникова

Электроэнцефалограф появится в Детской областной больнице. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил выделить средства на покупку медицинского оборудования из средств своего резервного фонда, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с приема граждан, который глава региона проводит сегодня, 25 января.

О неоходимости электроэнцефалографа Михаилу Ведерникову сообщил пскович Василий Козлов, который из-за отсутствия в регионе нужной техники вынужден был возить сына-инвалида на процедуры и анализы в Санкт-Петербург. 

Контрольный срок исполнения поручения врио губернатора - 1 апреля.

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