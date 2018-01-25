Электроэнцефалограф купят Детской областной больнице из резервного фонда Михаила Ведерникова

12:43, 25 января 2018, ПАИ

Электроэнцефалограф появится в Детской областной больнице. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил выделить средства на покупку медицинского оборудования из средств своего резервного фонда, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с приема граждан, который глава региона проводит сегодня, 25 января.

О неоходимости электроэнцефалографа Михаилу Ведерникову сообщил пскович Василий Козлов, который из-за отсутствия в регионе нужной техники вынужден был возить сына-инвалида на процедуры и анализы в Санкт-Петербург.

Контрольный срок исполнения поручения врио губернатора - 1 апреля.