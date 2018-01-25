Многодетная псковичка попросила врио губернатора помочь с установкой окон в коттедже

14:09, 25 января 2018, ПАИ

Многодетная мать Ирина Хохлова попросила врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова помочь с заменой окон в жилом доме. Об этом сообщает с приёма граждан 25 января корреспондент Псковского агентства информации.

Псковичка рассказала, что в 2014 году ей были выделены деньги на покупку дома. За 4,5 млн была продана квартира, куплен коттедж. «Окна там старые и старые рамы, дома очень холодно. Затраты очень большие на газ», - пожаловалась женщина. По её словам, средства из материнского капитала на эти цели использовать не возможно, а на установку всех окон требуется 200 тыс. рублей.

Михаил Ведерников дал главе администрации Пскова Александру Братчикову поручение написать гарантийное письмо в фирму с целью установки новых окон. После этого будет рассмотрена возможность погашения затрат из средств материнского капитала.