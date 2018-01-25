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Общество

Дорогу Псков - Клишово поручил отремонтировать Михаил Ведерников к 1 мая

Дорогу Псков - Клишово поручил отремонтировать врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников к 1 мая в ответ на просьбу жительницы деревни Горнево Псковского района Натальи Петровой, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с приёма граждан 25 января.

Заявительница рассказала, что из-за плохого состояния дороги в деревню не может приехать Скорая помощь, «даже внедорожники проходят с трудом».

Глава Псковского района Владимир Лавренов отметил, что сегодня дорогу отремонтировать невозможно, но деньги в размере 300 тысяч рублей на эти цели выделены, и как только позволят погодные условия ремонт начнется.

Михаил Ведерников поручил завершить работу к 1 мая и заявил, что намерен лично проверить качество ремонта.

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