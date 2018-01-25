Михаил Ведерников поручил выделить деньги из резервного фонда на лечение ребёнка из Себежского района

13:21, 25 января 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников распорядился выделить 100 тысяч рублей из резервного фонда на лечение ребёнка из Себежского района. С просьбой о помощи к врио главы региона обратилась мама мальчика Марина Шишнева в ходе приёма граждан сегодня, 25 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Женщина рассказала, что в 2016 году на ребенка во время соревнований упали ворота и повредили верхнюю челюсть, пять зубов выбиты, нарушение прикуса. Она отметила, что требуется дорогостоящее лечение, а операцию по имплантации зубов можно будет сделать только по достижению ребенком 23 лет.

Марианна Шишнева добавила, что живет она в деревне без мужа, а пособие по потере кормильца перестанут выплачивать через полгода.

Выслушав женщину, Михаил Ведерников поручил выделить средства из резервного фонда в срок до 1 февраля, а также предоставить транспорт для поездок в Санкт-Петербург и Великие Луки.