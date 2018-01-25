Михаил Ведерников поручил выделить деньги из резервного фонда на лечение ребёнка из Себежского района
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников распорядился выделить 100 тысяч рублей из резервного фонда на лечение ребёнка из Себежского района. С просьбой о помощи к врио главы региона обратилась мама мальчика Марина Шишнева в ходе приёма граждан сегодня, 25 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Женщина рассказала, что в 2016 году на ребенка во время соревнований упали ворота и повредили верхнюю челюсть, пять зубов выбиты, нарушение прикуса. Она отметила, что требуется дорогостоящее лечение, а операцию по имплантации зубов можно будет сделать только по достижению ребенком 23 лет.
Марианна Шишнева добавила, что живет она в деревне без мужа, а пособие по потере кормильца перестанут выплачивать через полгода.
Выслушав женщину, Михаил Ведерников поручил выделить средства из резервного фонда в срок до 1 февраля, а также предоставить транспорт для поездок в Санкт-Петербург и Великие Луки.