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Общество

Полигон ТБО в Псковской области неизбежен как крах империализма - Александр Котов

«Полигон неизбежен как крах империализма», - заявил спикер Псковского областного Собрания Александр Котов на сессии регионального парламента 25 января, обращаясь к представителю КПРФ Виктору Дуле. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Александр Котов, ссылаясь на опыт европейских стран, обратил внимание депутатов, что часть отходов  всё равно придётся захоранивать, даже если будет построен самый современный мусороперерабатывающий комплекс.

Также он поднял вопрос тарифов за утилизацию мусора. «Общая тенденция во всём мире сводится к тому, что предоставленные коммунальные услуги граждане должны оплачивать сами, тут не предполагается бюджетных затрат. При этом по закону области, мы должны компенсировать разницу между тарифом для населения и экономически обоснованным. Мы уже и так задолжали, и в этом году планируем сумму, которая не соответствует расчётам. Если мы ещё навесим на бюджет, то мы перестанем учить и лечить», - сказал спикер Собрания.

Депутат Геннадий Григорьев выразил надежду, что современный мусороперерабатывающий комплекс будет построен в его родном Порхове и даже предложил возить на это предприятие туристов. Он напомнил, что недавно Порхов вошёл в Ганзейский союз и стал в его составе 14-м российским городом. «Город Порхов должен блестеть, он богат историческими памятниками, туристы к нам приезжают. Сегодня надо показать европейским туристам, что мы сильны и в заводах», - подчеркнул парламентарий.

Народный избранник Анатолий Копосов заявил, что сегодня проблема вывоза мусора коснулась не только Псковской области, но и всей России. «Проблема перезревшая, жареный петух клюнул не только Псковскую области, но и всю страну, если уже эти вопросы решает президент», - подчеркнул он.

Анатолий Копосов уверен, что стране необходима федеральная программа по вопросам сбора или переработки отходов.

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