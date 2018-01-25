Александр Котов: Надо предусмотреть норму, обязывающую всех платить за сбор и утилизацию мусора

13:05, 25 января 2018, ПАИ

«Далеко не все граждане платят за сбор и вывоз ТБО, что несправедливо и недопустимо. Нам стоит обратить внимание на законодательство, областное, а может быть и федеральное, чтобы предусмотреть норму, обязывающую всех, кто производит бытовой мусор, платить за его сбор и утилизацию», - заявил в комментарии Псковскому агентству информации председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя итоги парламентского часа, посвященного теме обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО).

Александр Котов отметил, что парламентарии не услышали конкретного решения, которое устроило бы все заинтересованные стороны. «Но мы будем двигаться дальше в решении этого вопроса», - заявил спикер. Он напомнил, что создана рабочая группа, которую возглавит врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и заверил, что депутаты Псковского областного Собрания примут активное участие в работе этой группы.

«Сегодня мы понимаем, что результатом работы этой группы должно стать предложение, в соответствии с которым мы будем понимать, каким образом мы будем работать с коммунальными отходами на территории области», - пояснил он.

«Все-таки как бы мы не говорили о переработке мусора, неизбежно строительство межмуниципального полигона ТБО», - добавил Александр Котов.

По его словам, также надо активнее работать с инвесторами и искать такое инвестиционное предложение, которое отвечало бы особенностям Псковской области: «По максимуму отсортировать мусор и по минимуму захоронить на межмуниципальном полигоне».