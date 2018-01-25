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Акция в поддержку российских олимпийцев пройдёт в Пскове

28 января в 14:30 на площади Ленина в Пскове пройдет акция в поддержку российских олимпийцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщил координатор проекта «Трезвая Россия» по Псковской области Дмитрий Яковлев.

 

«МОК принял беспрецедентное решение, переписав собственные правила, запретив российским спортсменам выступить на Олимпийских играх в Южной Корее под Российским флагом. На Олимпиаде не будет звучать российский гимн. До сих пор ни один национальный олимпийский комитет не лишался признания из-за допинговых нарушений. Никогда на Олимпиаде не выступали спортсмены в статусе «Олимпийский атлет из той или иной страны». Были беженцы, были нейтральные атлеты, но нынешних изобретений еще не было», - отметил Дмитрий Яковлев и добавил, что на акции в Пскове в поддержку олимпийцев из России планируется запустить в небо воздушные шары в цветах российского триколора.

Всем участникам акции, а организаторы ожидают не менее ста человек, предложат сфотографироваться на фоне банера с разрушенными олимпийскими кольцами и разместить фотографию на «аватарке» в соцсетях до конца Олимпийских игр.

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