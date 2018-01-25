Анатолий Копосов рад, что рабочую группу по разработке схемы обращения с ТБО возглавил сам Михаил Ведерников

13:28, 25 января 2018, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания от фракции КПРФ Анатолий Копосов рад, что рабочую группу по разработке схемы обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) возглавил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он заявил в комментарии Псковскому агентству информации сегодня, 25 января.

По словам коммуниста, вопрос об утилизации ТБО на территории региона – «очень важный, назревший и даже перезревший». Он добавил, что об этой проблеме фракция КПРФ заявляла еще на первой встрече с врио губернатора.

«Я считал и считаю, что какая-то реальная программа решения должны быть обозначена: краткосрочная и долгосрочная, чтобы не бегать после в аварийном порядке и не принимать чрезвычайные меры. Жители области должны знать, что будет предпринято по этой проблеме», - добавил Анатолий Копосов. «Надо четко по полочкам все разложить и донести до жителей – как мы будем решать проблему», - считает он.

Коммунист отметил, что сейчас разрабатывается федеральная программа по данной теме и «хотелось бы знать, как там участвует Псковская область».