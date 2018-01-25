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Спорт

Псковские спортфедерации получили право направлять команды на турниры за границу

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали проект закона, который наделяет   спортивные федерации региона правом направлять сборные команды на международные турниры. Об этом с сессии облсобрания 25 января передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Несмотря на то, что псковские спортсмены активно участвуют в соревнованиях за рубежом, такая возможность не была прописана в областном законодательстве. Внесённая в закон «О физической культуре и спорте в Псковской области» поправка позволит привлекать к финансированию сборных команд внебюджетные средства.

Закон о физкультуре и спорте получил ещё одно дополнение. Оно касается расширения перечня спортивных турниров за победу, в которых спортсменам и их тренерам полагается единовременная денежная выплата. Речь идёт о соревнованиях, приравненных к чемпионатам мира и Европы.

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