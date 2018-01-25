Псковские спортфедерации получили право направлять команды на турниры за границу

14:28, 25 января 2018, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали проект закона, который наделяет спортивные федерации региона правом направлять сборные команды на международные турниры. Об этом с сессии облсобрания 25 января передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Несмотря на то, что псковские спортсмены активно участвуют в соревнованиях за рубежом, такая возможность не была прописана в областном законодательстве. Внесённая в закон «О физической культуре и спорте в Псковской области» поправка позволит привлекать к финансированию сборных команд внебюджетные средства.

Закон о физкультуре и спорте получил ещё одно дополнение. Оно касается расширения перечня спортивных турниров за победу, в которых спортсменам и их тренерам полагается единовременная денежная выплата. Речь идёт о соревнованиях, приравненных к чемпионатам мира и Европы.