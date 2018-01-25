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Общество

Алексей Севастьянов: Районы, в которых будут построены полигоны ТБО, должны иметь преференции

«Как бы банально это не звучало, мусор был, есть и будет и от него никуда не деться, пока мы не научимся распоряжаться», - прокомментировал заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов, президент футбольного клуба «Псков-747» Алексей Севастьянов ситуацию в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Псковской области.

В разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации Алексей Севастьянов отметил, что в любом случае полигон ТБО должен быть где-то размещен. «В районах поднимают шум вокруг этих полигонов, при этом абсолютно спокойно свой личный мусор закапывают, все это знают. Это не менее вредно, все это растаскивается потом и собаками, и лисами. Здесь надо всем это понимать и те районы, в которых будут построены эти полигоны, должны иметь преференции», - заявил Алексей Севастьянов.

По его словам, преференции должны выражаться в уменьшенных тарифах на вывоз мусора и в оказании инвесторами социальной поддержки. По мнению Алексея Севастьянова, средства сбора за негативное воздействие на окружающую среду также «не должны идти куда-то в заоблачное понятие «бюджет». Он отметил, что их необходимо направлять на благоустройство улиц, детских площадок, зон отдыха и насаждений. «Так делают во всем мире, к этому надо прийти», - добавил он.

«Мне понравилось, что мы не стали политизировать эту ситуацию, мы обсуждали ее хозяйственным путем, не перепадая на политические партии, это здорово. Все понимают эту проблему и нужно ее решать», - добавил Алексей Севастьянов. Он выразил желание войти в рабочую комиссию по решению ситуации с ТБО в регионе, если такая будет создана. «Готов решать и освещать эту проблему и ход работы комиссии», - заключил он.

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  • Ситуация с ТБО в Псковской области
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