В Псковской области «обсудят со всех сторон» вопрос о возвращении в будущем полномочий по распоряжению землей в приграничных районах

14:13, 25 января 2018, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания не поддержали законопроект «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области и органами государственной власти Псковской области», сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 17-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 25 января.

Напомним, с 2016 года полномочия по распоряжению земельными участками на территории приграничных районов региона были переданы администрации Псковской области. По словам докладчика по вопросу, председателя Собрания депутатов Псковского района Андрея Неофитова, это решение привело к снижению числа заключенных договоров купли-продажи и аренды земли и уменьшению доходов местного бюджета. «По некоторым районам – снижение в несколько раз», - заявил он.

«Вы думаете, сокращение произошло из-за того, что вопрос тормозится в администрации Псковской области?» - уточнил у докладчика депутат от КПРФ Анатолий Копосов. Андрей Неофитов заявил, что имеет место «некачественная работа в КУГИ, особенно на раннем этапе».

Председатель комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников сообщил, что его коллеги приняли решение рекомендовать отклонить законопроект, так как «федеральное законодательство однозначно не позволяет нам принять положительное решение». «К рассмотрению вопроса можно будет вернуться в 2020 году», - отметил он, добавив: «Все депутаты считают, что игнорировать обращение глав районов нельзя. Работу нужно продолжить».

Депутат от «Яблока» Лев Шлосберг посетовал, что «мы получили чрезвычайно сложную структуру принятия решений». «Продолжительность процедуры в среднем увеличилась с 1 месяца до года», - рассказал он. «Нужно категорически не допускать принятия законов, касающихся муниципальных голосований, без письменных отзывов глав», - заявил «яблочник» и выразил надежду, что «через 2 года на уровень районов будет передан весь комплекс земельных вопросов».

Председатель КУГИ области Лариса Васильева в ответ заверила, что «проблема эта не стоит», и что срок оформления земельного участка - 30 дней «с учетом электронного взаимодействия и при предоставлении надлежащих документов». Однако Лев Шлосберг сослался на слова депутатов, звучавшие на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов сообщил, что данный вопрос обсуждался на встрече фракции «Единой России» с врио губернатора области Михаилом Ведерниковым. При этом он напомнил, что у земельных вопросов в приграничных районах «есть определенная специфика»: «Много заинтересованных юридических и физических лиц, которые хотят недалеко от госграницы участки с определенными целями. Надо тоже не забывать об этом и, прежде чем принимать решение, обсудить его со всех сторон».