87 тысяч рублей снял мошенник с карты великолучанина

14:21, 25 января 2018, ПАИ

В Великих Луках местный житель лишился 87 тысяч рублей, сообщив мошеннику реквизиты карты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

24 января в Великих Луках местному жителю пришло SMS о блокировке банковской карты. Мужчина позвонил по указанному номеру, чтобы выяснить обстоятельства. Незнакомец представился сотрудником банка и попросил сообщить реквизиты для доступа к карте. Великолучанин сообщил ему данные, после этого с его карты было списано 87 тысяч рублей.

По данному факту в ОМВД России по городу Великие Луки проводится проверка.